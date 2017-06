¿Qué tiene en la rodilla? Messi y la foto más rara en sus vacaciones

Las vacaciones de Lionel Messi en Ibiza han dejado una foto muy curiosa con respecto a su rodilla. El futbolista del Barcelona llegó el fin de semana a la isla balear junto a su familia.

Ahí, días previos a su boda, compartirá vacaciones, de nuevo, con la de su amigo Fábregas y también con Luis Suárez y su familia.

Cuando Messi llegó, un admirador le pidió una fotografía y él, sin pensarlo accedió. Pero la instantánea no se centró en la foto en sí, sino en la rodilla derecha del jugador.

La pose de su rodilla hace que la rótula de la misma parezca más grande de lo normal. ¿Qué será?

LA FOTOGRAFÍA DE MESSI

Leo Messi takes a picture with a fan in Ibiza ????



Cesc's wife, Daniella Semaan, is in the background pic.twitter.com/1iflYHWCuK