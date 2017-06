Rumanía le hace enorme remontada a la Chile de Pizzi en amistoso

Rumanía se impuso este martes a Chile por 3-2 en un partido amistoso disputado en Cluj-Napoca tras remontar dos tantos en contra ante la campeona de América, que jugó casi sesenta minutos con uno menos, por la expulsión de Gary Medel.



Los rumanos gozaron de la primera ocasión de peligro a los cinco minutos del inicio del partido después de que Sergio Hanca dejara pasar un balón al que no pudo llegar Bogdan Stancu tras un córner que provocó el delantero del Deportivo de la Coruña, Florin Andone.

Pero tres minutos más tarde, Alexis Sánchez asistió magistralmente a Eduardo Vargas quien golpeó raso el esférico desde la media luna del área sin que Pantilimon pudiera evitarlo.



Instantes después, Sánchez intentó superar con un balón picado los dos metros de altura del guardameta rumano, pero al final se marchó por encima del larguero.



A pesar de la fuerte presión de los chilenos en el medio del campo, Rumanía no se amilanó gracias a la perseverancia de Andone, quien casi marca tras desviar un balón después de un tiro libre de Stancu.



No obstante, los locales mostraron una vez más su debilidad defensiva al encajar el segundo tanto en el minuto 18 de juego tras una gran jugada colectiva que Leonardo Valencia remató a bocajarro tras una asistencia de Vargas.



Desde la grada, decenas de aficionados chilenos habían colgado una pancarta en la que rezaba "Alexis Sánchez, quédate en el Arsenal y te convertirás en una leyenda".



Precisamente, el delantero de los 'Gunners' rozó el tercer tanto de la noche, tras una internada por la banda izquierda que acabó despejando Pantilimon con su pierna.



Todo parecía sentenciado cuando apenas no se había disputado ni un tercio del encuentro, pero Rumanía se creció pese a contar sólo con el aliento de unos escasos 10.000 espectadores en el Cluj Arena.



Transcurrida casi la media hora, Stancu avisaba primero con un disparo desde el área chica, lo que obligó al meta Johnny Herrera a estirarse para salvar a su equipo del primer gol local.



En la segunda oportunidad, el atacante del Bursaspor turco no perdonó y perforó la red chilena con un tiro libre inapelable desde 20 metros, devolviendo la emoción a un encuentro que apuntaba a una contundente victoria de la 'Roja'.



Momentos después, el empujón de Andone a Gary Medel, quien le devolvió una patada, supuso la tarjeta roja al chileno, con lo que la selección sudamericana se quedó con diez jugadores dentro del campo.



Tras el descanso, los rumanos se lanzaron al ataque conscientes de la desventaja chilena en el terreno generando jugadas de peligro.



Después de un tiro libre de Arturo Vidal, que se fue por alto, Rumanía igualó con un golazo de Stanciu desde fuera del área en el minuto 60 de juego. Herrera volvía a contemplar cómo el esférico entraba en su portería mientras golpeaba el poste.



Desde ese momento, los pupilos de Juan Antonio Pizzi intentaron tocar velozmente la pelota para llegar al área contraria, aunque les faltó definición en los últimos metros por el desgaste físico. Vidal organizaba el juego y Sánchez buscaba el desmarque sin éxito.



La contraofensiva chilena se tradujo en espacios abiertos en la zaga, lo que favoreció la rápida salida de los rumanos.



En una de ellas, Gheorghe Grozav falló una inmensa ocasión al plantarse delante de Herrera. Tras dejar en el suelo al portero en el regate y a otro defensa, el balón fue bloqueado cuando se dirigía hacia el fondo de la red.



La inexistente defensa de la 'Roja' quedó patente en el gol de la remontada rumana al rematar Alex Baluta un balón despejado por el meta chileno tras parar un disparo de Stanciu en el minuto 83 de juego.



Al final del partido, parecía más cerca el cuarto gol de los locales que el empate de sus rivales sudamericanos.



Rumanía mejoró su imagen después de su derrota ante Polonia por 3-1 el pasado sábado, mientras que Chile deberá reajustar su juego con miras a la Copa Confederaciones de Rusia, que se iniciará el próximo 17 de junio.



- Ficha técnica:



3 - Rumanía: Pantilimon; Benzar (Ivan, m. 46), Chiriches;, Tosca, Ganea (Tiru, m. 69); Marin (Rotariu,m.46), Pintilii, Stanciu (Bicfalvi, m. 86); Hanca, Andone (Grozav, m. 46), Stancu (Baluta, m. 65)



2 - Chile: Herrera; Díaz, Medel, Roco, Mena (Rodríguez, m. 89); Aránguiz (Vidal, 54), M. Díaz (Silva, m. 55), Gutiérrez (Fuenzalida, m. 82); Valencia (Isla, m. 46), Vargas (Puch, m. 64), Alexis Sánchez



Goles: 0-1, m. 8: Eduardo Vargas; 0-2, m. 18: Leonardo Valencia; 1-2, m. 31; Bogdan Stancu; 2-2, m.69 m.83: Baluta.