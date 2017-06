El sábado comienza la Copa Confederaciones, con Cristiano como protagonista

La Copa Confederaciones de Rusia 2017 se pone en marcha el próximo sábado. Los rusos abren la justa enfrentándose a Nueva Zelanda ese día a las 9:00 de la mañana.

La competición que se juega en la misma sede dónde se jugará el Mundial el año siguiente y en la que juegan los campeones de cada continente o confederación tendrá como atractivo a Cristiano Ronaldo.



Conocé a las selecciones que disputarán la Copa Confederaciones y las primeras fechas del torneo.



Rusia: El anfitrión como nación organizadora que se clasifica automáticamente.



Alemania: El campeón del Mundial 2014.



Portugal: El ganador de la Eurocopa 2016, representante de la UEFA, de la región de Europa.



Chile: El campeón de la Copa América 2015, representando a la CONMEBOL, de la región de Sudamérica.



Camerún: El ganador de la Copa Africana 2017, representando a la CAF, de la región de África.



México: El campeón de la Copa Oro 2015, representante de la CONCACAF, de la región de Norte América, Centro América y Caribe.



Australia: El ganador de la Copa Asiática 2015, representando a la AFC, de la región de Asia.



Nueva Zelanda: El campeón de la Copa de Naciones 2016, representando a la OFC, de la región de Oceanía.



GRUPOS DE LA COPA CONFEDERACIONES



Grupo A



Rusia, Nueva Zelanda, Portugal y México



Grupo B



Camerún, Chile, Australia y Alemania



HORARIOS Y DÍAS DE LA PRIMERA FECHA



Sábado 17 de junio



Rusia - Nueva Zelanda (9:00 AM)



Domingo 18 de junio



Portugal - México (9:00 AM)



Camerún - Chile (12:00 AM)



Lunes 19 de junio



Australia - Alemania (9:00 AM)