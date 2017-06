¡La hija de Maradona critica con todo a Dani Alves!

Dalma, la hija de Diego Maradona publicó una carta dedicada a Dani Alves en respuesta a la comparación que hizo entre Lionel Messi y el exastro del Napoli, en la que desvaloriza la figura del campeón del mundo.



“Quieren compararlos, pero no se puede ¿cuántos Balones de Oro tiene Maradona?”, dijo el futbolista Dani Alves en una entrevista al canal brasileño Esporte Interactivo, al comparar al 10 con su excompañero Lionel Messi.



El lateral de la Juventus también aludió al gol con la mano que hizo Diego Maradona en el Mundial de México 1986 ante Inglaterra. “No sería para mí un orgullo decir que gané una Copa del Mundo haciendo un gol con la mano”, expresó.



La respuesta no se hizo esperar y llegó por parte de la propia hija de Maradona, Dalma. En su cuenta de Twitter publicó una carta dirigida al futbolista brasileño, en la que lo trata de ignorante.



“Ahora usted pregunta cuantos balones de oro tiene mi papá y su pregunta me da pena ya que en la época que mi papá jugaba al fútbol tengo entendido que no le daban ese premio a jugadores que no fueran europeos… Capaz usted no sabía eso…” (sic). Manifestó Dalma, agregando entre otras cosas: “Hágase un favor y hable con algunos de sus colegas futbolistas brasileños y pregunte quién es mi papá”.

EL TUIT DE DALMA MARADONA