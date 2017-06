Chile derrota a Camerún y se ilusiona en la Copa Confederaciones

Eduardo Vargas y Arturo Vidal le dieron hoy la victoria a Chile en su debut en la Copa de Confederaciones ante un aguerrido Camerún (0-2), que consiguió poner cuesta arriba el partido a uno de los grandes favoritos del torneo.



La entrada de Sánchez a los 15 minutos de la segunda parte fue clave para la victoria de la Roja, ya que fabricó los dos goles del partido.



Chile entró pisando fuerte y ya antes de cumplirse el primer minuto de juego Eduardo Vargas estrelló un balonazo en el poste izquierdo de la portería camerunense, defendida por sevillista Fabrice Ondoa.



La Roja, bajo la batuta de Marcelo Díaz y de Arturo Vidal, el motor de la selección sudamericana, creó y desperdició numerosas ocasiones de gol en la apertura del encuentro, en la que dominó completamente a los "leones indomables".



Cuando parecía que gol de Chile estaba al caer, los africanos a base de pelotazos largos comenzaron a causar zozobra en las líneas defensivas de los hombre dirigidos por Juan Antonio Pizzi.



En el minuto 16, tras un tiro libre, Camerún anotó de cabeza, pero el tanto fue anulado por una falta previa sobre Vidal.



Poco a poco, a base de intentos de contragolpes, Camerún, animado desde la tribuna por Samuel E'Too, el mejor jugador de la historia de los Leones Indomables, consiguió disminuir el ímpetu de La Roja.



Cuando faltaban cinco minutos para el descanso, Vargas, habilitado por Vidal, quedó solo ante a portería, pero elevó su disparo cuando los miles de chilenos congregados en el estadio Spartak ya se levantaban de sus butacas para celebrar el gol.



Cuando se jugaban los primeros segundos del tiempo de compensación, el delantero de los Tigres consiguió anotar, pero la alegría duró lo que tardaron los responsables del videoarbitraje (VAR) en enmendar la decisión del colegiado que ya había señalado en dirección al centro del campo.



La segunda parte comenzó con un guión completamente distinto: Camerún adelantó líneas con el propósito de presionar más arriba y disputarle la posesión a los hombres de Pizzi, que empezó a ver con preocupación el acontecer en el terrenos de juego.



Así, el entrenador de La Roja decidió echar toda la carne asador y lanzó al campo a Alexis Sánchez, ausente del once inicial por una ligera lesión.



La aparición del "niño maravilla" ayudó a Chile a aliviar la presión que ejercía Camerún, liderado por Christian Bassogog, poseedor de una zurda endiablada.



La tranquilidad para los chilenos llegó en el minuto 80, cuando a pase de Sanchéz, como no podía no ser, Vidal anotó con un cabezazo incontestable.



El VAR de devolvió a Vargas el gol que le arrebató en la primera parte: en el min. 89 anotó después de una gran jugada de Alexis, pero el árbitro lo anuló, pero seguidamente el videoarbitraje los dio por bueno.

LA FICHA TÉCNICA DEL CHILE - CAMERÚNA



Chile ganó a Camerún por 2-0 en partido de Grupo B (Descanso: 0-0)



Estadio: Otkrytie Arena (Moscú)



Asistencia: 33.492



Árbitro: Damir Skomina (Eslovenia)



Goles:



Chile: Vidal (81), Vargas (90+1)



Amonestacione:



Chile: Jara (66)



Alineaciones:



Camerún: Fabrice Ondoa - Ernest Mabouka Massoussi, Michael Ngadeu-Ngadjui, Adolphe Teikeu, Collins Fai - Sebastien Siani (Moumi Ngamaleu 86), Andre Zambo Anguissa (Georges Mandjeck 89), Arnaud Sutchuin - Christian Bassogog, Vincent Aboubakar, Benjamin Moukandjo Bile (cap). DT: Hugo Broos.



Chile: Johnny Herrera - Mauricio Isla, Gary Medel (cap), Gonzalo Jara, Jean Beausejour - Arturo Vidal, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz (Francisco Silva 71) - Jose Fuenzalida (Leonardo Valencia 64), Eduardo Vargas, Edson Puch (Alexis Sánchez 58). DT: Juan Antonio Pizzi.