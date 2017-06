Wilmer Cruz: "Qué tal ganamos la Concachampions"

Wilmer Cruz es un soñador de los que hacen falta en la Liga Nacional. Desde el primer día de pretemporada en lista sus metas y afirma que va por todo con el Honduras Progreso, con el que no cree en limitaciones.

El "Supermán" aclaró que serán cerca de siete los refuerzos que llegaran al equipo. Por el momento ya hay cinco. Explica que no detendrá la marcha del zaguero Roy Smith al Alajuelense de su país.

Refuerzos:

"Como todo comienzo es difícil y complicado, está toda la logística de entrada para que el jugador se sienta cómodo y bien; vamos a ver si podemos armar un plantel más competitivo que el del año pasado, intentando por todos los medios meter competencia en todas las posiciones."

Expectativa:

"Estamos a la espera de dos jugadores más, uno que tenga mucho nivel en el mediocampo y sea mejor que los que tenemos, así como un defensa central más, que se tienen que incorporar al equipo. Con la gente que tenemos y la que traemos creo que podemos hacer un equipo competitivo."

Mario Abadía:

"El problema de él es que no ha tenido la oportunidad, tiene contrato con el equipo y es un delantero que me ha gustado siempre, vamos a ver en la pretemporada cómo se desempeña."

Ausencias:

"Tenemos seis jugadores que no se han incorporado; el caso de (Jorge) Cardona, (Raymundo) Cálix, (Jerrel) Britto y (Mariano) Acevedo. Se pensaba que esto empezaba el último de este mes, pero se adelantó y no podemos adelantarles el pasaje."

Objetivos:

"Vamos por los tres campeonatos, que nos ajuste o no es otra cuestión, pero que las vamos a pelear las tres las vamos a pelear."

¿Triplete?:

Es que esa tiene que ser la mentalidad, no podemos venir acá a pasear o de vacaciones, tenemos que venir a trabajar y a luchar, a meterle responsabilidad y apuntarle a los tres títulos, ¿por qué no? Nosotros (el torneo anterior) estábamos en el noveno lugar y se apostó por la final, no se ganó pero se llegó, qué tal ganamos la Concachampions, quien quita que podamos ser el número uno de los 16; entonces a eso vamos a apostar, a irnos al siguiente campeonato que se juega en enero."

Roy Smith:

"Está bastante complicado porque hay una cuestión clara conmigo, todos trabajamos para mejorar, si a él le sale Alajuela se tiene que ir porque ellos nos superan en todo, va a mejorar en lo económico y en institución, para eso trabaja él, entonces no le vamos a poner obstáculos para que se vaya."

¿Trole?:

"Se vienen los trabajos buenos, los que van acorde a los jugadores, no vamos a matar a nadie, no se trata de eso; solo se trata de que el jugador llegue superbién al torneo y eso lo trabajaremos con el profesor Raúl Lanza."

Amistosos:

"A mí me gusta jugar mucho, el sábado o domingo debemos tener un partido y jugar miércoles-domingo, intentar por todos los medios jugar un campeonato en pretemporada, para cuando llegue el primer juego no empezar con la casaca o excusa de que en el quinto juego nos vamos a ver bien, pues esa es la casaca que ponemos todos los técnicos. Aquí en el Honduras si en el quinto o sexto se empieza a ver bien el equipo me corta la directiva, pero no, el equipo se tiene que ver bien ya."

Competencia interna:

"Eso es lo que busco, meterle competencia a Mango Sánchez, a los laterales derechos, a Fredixon Elvir; meter competencia en todos los departamentos, eso hemos buscado, que el jugador tenga necesidad de sobresalir, aquí el jugador se tiene que barrer, no puedo traer a un jugador modelo porque no me va a servir, aquí tienen que venir jugadores luchadores, campesinos."

Dos fichajes más:

"Primero apunto a Honduras, soy el único hondureño creyendo que en el país hay buenos jugadores, para la Selección Nacional y los equipos."

Urge un "10":

"Quiero un jugador que esté acostumbrado a pelear finales, a ganar; quiero a uno que venga acá y haga la diferencia, sería el fichaje estrella que estamos esperando, que sea un jugador que ustedes digan ese le va a ayudar un 200 por ciento al Honduras, lo estamos dejando por último porque no nos podemos equivocar."

Bombazo:

"Tiene que haber, el que nosotros pretendemos tiene que ser de mucho nivel. La directiva ya tiene los nombres, tenemos tres opciones buenas."

Gran Final:

"Se tiene que repetir, para eso trabajamos, tiene que ser una obligación del Honduras Progreso estar en la final, a eso vamos a apostar, si no es un fracaso. Mucha gente dice "guasa", pero es trabajo, aquí se trabaja mucho pero es relajado para trabajar."