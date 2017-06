Danilo alaba el trabajo de Zidane: "Es algo magnífico"

El lateral Danilo, del Real Madrid, destacó el trabajo del técnico Zinedine Zidane, al que calificó de "magnífico" porque "cada día tiene una novedad" para enseñar a los jugadores y además admira a los futbolistas brasileños.



"Voy a hacer 26 años, acompañé toda la carrera de Zidane y, sin duda, fue uno de los grandes. Con el transcurso de los días, uno se acostumbra y acaba convirtiéndose en algo normal, pero algunas veces uno para y ve que Zidane es su entrenador", afirmó el defensa en una entrevista al programa 'Bem, Amigos!'.

FLORENTINO CONFIRMA QUE NO HAY OFERTAS POR CRISTIANO



En su opinión, no es posible compararlo con Rafa Benítez, con el que coincidió en el equipo blanco antes de la llegada del técnico francés, aunque solo sea "por los números, títulos y conquistas".



El brasileño, suplente habitual en el Real Madrid, exaltó a su actual entrenador, no solo por su estudio y teoría a la hora de preparar los partidos, sino por su "experiencia" como jugador de primer nivel, que plasma hasta en los entrenamientos.



Además, comentó que una característica "fantástica" de su relación con Zidane es que "tiene una admiración muy especial" por los futbolistas brasileños porque tiene en consideración su "calidad" y consiguen, revela el lateral, "hacer algo diferente".

¿Qué es lo peor de estar en el Madrid?

"Lo peor es la “presión mediática” que definió como “la mayor del mundo, sin duda”. “Un paso que des equivocado, por pequeño que sea, se convierte en viral. Un error se hace muy grande aunque sea pequeño. Claro, cuando haces algo bueno también es muy grande. Vivimos en ese paralelo. Pero yo estoy muy feliz y deseando que empiece la nueva temporada porque tengo muchas ganas de hacer historia”, dijo.



Danilo, natural de Bicas, municipio del estado de Minas Gerais (sureste), militó en el Santos y el Oporto antes de fichar en 2015 por el conjunto merengue, donde suma ya dos Ligas de Campeones, aunque sin ser titular para Zidane.