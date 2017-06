La razón por la que Cristiano Ronaldo solo tiene hijos mediante vientres de alquiler

El delantero portugués, Cristiano Ronaldo, ha sido noticia en los últimos días luego de las acusaciones que presentó la fiscalía de Madrid contra él, y en las que presuntamente tendría decidido abandonar el Real Madrid.

Pero este martes se habría revelado la razón por la cual solo tiene hijos mediante vientres de alquiler y no por descendencia con las parejas que ha tenido.

EL DESCOMUNAL PRECIO QUE PAGÓ CRISTIANO RONALDO POR SUS GEMELOS

A los problemas judiciales por no declarar al fisco español se suman los crecientes rumores de una nueva paternidad, ya que aseguran que el luso será padre de gemelos.

Sin embargo, la experta en psicoanálisis, Magdalena Salamanca, aseguró que esto se debe a que Cristiano padece de un complejo o trastorno no resuelto.

''Es una reacción propia de un complejo de Edipo no resuelto. Si supero a la Ley, supero al padre. Estoy por encima de todo, soy omnipotente y no necesito a nadie más. No necesito a una mujer para tener hijos'', explicó la psicoanalista al diario El Español.

Cabe recordar que el primer hijo del atacante merengue, Cristiano Jr, fue engendrado de esta forma en el 2010, y siete años después, habría tomado nuevamente esa decisión por lo que estaría esperando mellizos.