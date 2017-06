Keylor Navas fue ofrecido al Barcelona y lo rechazó por ser de Costa Rica

Keylor Navas brilla en el Real Madrid por luz propia. Su esfuerzo, sus espectaculares tapadas, su disciplina, entrega han hecho que el tico se haya ganado el respeto de todo el madridismo y el mundo entero pese a que muchos nunca lo vieron triunfando en el club español con el cual ya suma dos Champions y una Liga.

“Yo quería a De Gea porque no conocía a Keylor Navas. Nos parece que es un gran jugador y tendré que hablar con dirección deportiva, el entrenador y los que mandan en el Madrid. Yo no tomo las decisiones solo”, dijo recientemente Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, quien se inclinaba por el español.

El representante del tico Ricardo Cabañas cuenta cómo ha hecho para que Navas haya alcanzado la cúspide pese a que le dijeron que jamás llegaría a un club grande.

“Vine acá (Costa Rica) en el año 2008 luego de ver unos videos que me dio Gabelo Conejo, compartí con él 15 que estaba concentrado con la selección. Vi unos videos de un encuentro del DC United vs Saprissa y era espectacular, yo me preguntaba ¿cómo ese portero puede estar ahí?, hasta me extrañaba”, comenzó Cabañas al programa “Encuentro Deportivo”.

Tras ver los partidos de Navas en Costa Rica, Cabañas se planteó un objetivo: “Yo solo tengo que ponerte debajo de tres tubos en España”.

Ricardo asegura que mostró los videos de Navas a clubes como el Barcelona, Atlético de Madrid y el propio Real Madrid. “A todos les pasé informes, videos y todos me decían que no”, expresó Cabañas.

Una anécdota que cuenta fue cuando habló con un asistente de Pep Guardiola en el Barcelona quien le dijo: "Es un porterazo. Ricardo, nadie te va a fichar un portero de Costa Rica. Ningún equipo grande”.

Keylor Navas fue fichado en 2014 por el Real Madrid, la primer temporada pasó desapercibido bajo la sombra de Iker Casillas, pero tras la marcha del meta español Navas tomó protagonismo agarrando la titularidad, ha sumado su segunda temporada titular aunque le ha tocado soportar los rumores de una posible llegada de David de Gea.