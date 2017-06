Fenafuth amplía denuncia contra Sporting Kansas ante la FIFA

José Ernesto Mejía, secretario de la Federación de Fútbol FIFA de Honduras, informó este miércoles en conferencia de prensa que han ampliado la denuncia contra el Sporting Kansas de la MLS por no haber cedido a la Selección Nacional al futbolista Roger Espinoza aduciendo una lesión, pero apareció jugando el sábado 10 de junio ante Montreal Impact.

"La Fenafuth ha presentado una denuncia ante FIFA, no hemos recibido respuesta, pero el lunes hicimos una ampliación a esa denuncia porque el reglamento de FIFA es claro, un jugador está inhabilitado no solamente cuando no juega un partido, sino cinco días después de terminar la concentración y esta finalizaba el domingo y ellos jugaron el sábado y usaron los servicios del jugador por lo tanto perderían esos puntos los perderían", explicó.

Agregó: "Roger jugó tres partidos en ocho días y coincidió con las fechas por lo que demuestra que la lesión no era grave y eso es bastante claro para FIFA", amplió.

Afirma que no han recibido notificación de FIFA sobre el caso debido a que el proceso es tedioso cuando se trata de denuncias de este tipo.

"Todas las denuncias se hacen vía fax, eso me choca un poco, no admiten por correo electrónico, mandamos más de 20 páginas con los medios probatorios y lo único que tenemos es que fue enviado, esperaremos una respuesta", cerró sobre el tema.

EL TEMA DE RIGOBERTO RIVAS

Por su parte Mejía informó que la Fenafuth ha enviado en tiempo y forma al Inter de Milan la convocatoria de Rigoberto Rivas para jugar la Copa Oro 2017 donde haría su debut con sus apenas 18 años.

"Tenemos entendido que el futbolista está muy contento por esta convocatoria, el profesor Pinto está claro que es un futbolista joven que se está formando en reservas y será evaluado, si el DT considera que está para disputar la Copa Oro lo llevará, nosotros ya hicimos el trámite como corresponde", explicó.

Y siempre sobre la Copa Oro, Mejía asegura que no han puesto una meta al entrenador Jorge Luis Pinto sobre hasta dónde debe llegar.

"Hemos hablado con él y no se le exige pasar a una fase y otra, lo que se la exigido siempre es trabajo, dedicación y que se lo transmita a los jugadores, la idea es llegar a la final y hacer un gran torneo, que todos se entreguen".

José Ernesto informó también que Fenafuth ha sido multada con más de 7 mil dólares debido a que en el juego contra Panamá se le mostró tarjeta amarilla a cinco futbolista.

SOBRE LA TECNOLOGÍA VAR

A Mejía le preguntaron sobre la tecnología Video Assistant Referee (VAR) que se está implementando en la Copa Confederaciones y asegura que está muy lejos de que se utilice en Honduras.

"Es una tecnología cara porque no solamente tiene que tener monitores, sino un personal de arbitraje especializado, cámaras de TV, eso requiere una fuerte iunversión, FIFA lo está probando y para allá vamos, no lo tendremos en un futuro cercano", confirmó.