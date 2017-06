James Rodríguez cambia de "look" y Cristiano Ronaldo se burla

El futbolista colombiano James Rodríguez ya se encuentra de vacaciones luego de una larga temporada con el Real Madrid donde logró ganar la Liga de España y la Champions League.

Pero la noticia no es esa. James ha sorprendido a todos en las redes sociales al publicar su nuevo "look". Los comentarios no han tardado en llegar, pero el mensaje que más sorprendió fue el de Cristiano Ronaldo.

Pese a los rumores sobre que CR7 dejará al Real Madrid, el portugués se mantiene en contacto con sus compañeros de equipo. En esta ocasión se ha burlado de James.

“Cabello feo”, fue la corta frase de Cristiano en la publicación del volante cafetero, que tampoco tiene definido su futuro en el club merengue.

Este es el mensaje que le dejó Cristiano Ronaldo a James en Instagram.

Lo que si es cierto, es que James lo hizo de nuevo. Se ha pintado el pelo...