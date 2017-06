Los mejores entrenadores de 2017, según revista inglesa 'Four Four Two'

Los uruguayos Diego Alonso y Guillermo Almada aparecen en este listado, así como Mauricio Pochettino del Tottenham en la posición 11, Joachim Low en el puesto 12, Tite de la selección de Brasil en la 15, Jorge Sampaoli en el lugar 21, Luis Enrique es 22, Ernesto Valverde el nuevo entrenador del Barcelona ocupa el puesto 30.

Cabe destacar que de momento no aparece Reinaldo Rueda, ahora ex entrenador colombiano del Atlético Nacional aunque por sus últimos logros puede aparecer entre los primeros 10 que no se han revelado.

La portada de la revista inglesa Foue Four Two. Aún queda la lista de los mejores 10.

Jorge Luis Pinto, que en 2014 era considerado como el quinto mejor entrenador del mundo por su participación con Costa Rica en el Mundial de Brasil, no aparece en este listado, en aquel momento aparecía únicamente por debajo de Diego Simeone, Carlo Ancelotti, Joachim Low, Louis Van Gaal y superando a Pep Guardiola, Unai Emery, José Mourinho y Jorge Jesus, entre otros.

EL LISTADO DE MEJORES ENTRENADORES DEL 11 AL 50

11) Mauricio Pochettino, argentino, Tottenham de Inglaterra

12) Joachim Low, alemán, selección de Alemania

13) Lucien Favre, suizo, Nancy de Francia

14) Maurizio Sarri, italiano, Napoli de Italia

15) Tite, brasileño, selección de Brasil

16) Ronald Koeman, holandés, Everton de Inglaterra

17) Julian Nagelsmann’s, alemán, Hoffenheim de Alemania

18) Marcelo Gallardo, argentino, River Plate de Argentina

19) Gian Piero Gasperini, italiano, Atalanta de Italia

20) Marcelino, español, Valencia de España

21) Jorge Sampaoli, argentino, selección de Argentina

22) Luis Enrique, español, sin equipo

23) Eusebio Di Francesco, italiano, Roma de Italia

24) Luciano Spalletti, italiano, Inter de Italia

25) Ralph Hasenhuttl, austríaco, Leipzig de Alemania

26) Rui Vitoria, portugués, Benfica de Portugal

27) Unai Emery, español, PSG de Francia

28) Jorge Jesús, portugués, Sporting de Portugal

29) Giovanni van Bronckhorst, holandés, Feyenoord de Holanda

30) Ernesto Valverde, español, Barcelona de España

31) Arsene Wenger, francés, Arsenal de Inglaterra

32) Eduardo Berizzo, argentino, Sevilla de España

33) Rafa Benítez, español, Newcastle de Inglaterra

34) Thomas Tuchel, alemán, sin equipo

35) Senol Gunes, turco, Besiktas de Turquía

36) Kurban Berdyev, turco, Rubin Kazan de Rusia

37) Brendan Rodgers, irlandés, Celtic de Escocia

38) Eddie Howe, inglés, Bournemouth de Inglaterra

39) Diego Alonso, uruguayo, Pachuca de México

40) Michael O’Neill, irlandés, selecciónde Irlanda del Norte

41) Phillip Cocu, holandés, PSV de Holanda

42) Marcos Silva, portugués, Watford de Inglaterra

43). Mark Sampson, galés, selección de inglaterra femenina

44) Massimo Carrera, italiano, Spartak de Rusia

45) Guillermo Almada, uruguayo, Barcelona de Ecuador

46) Barak Bakhar, israelita, Hapoel Sheva de Israel

47) Christian Streich, alemán, Friburgo de Alemania

48) Emma Hayes, inglesa, Chelsea femenino

49) Gheorghe Hagi, rumano, Viitorul de Rumania

50) David Wagner, inglés, Huddersfield de Inglaterra.