Marquinhos: ''Verratti nunca me dijo que quería marcharse del PSG''

El defensor del París Saint-Germain, Marquinhos, juzgó que su colega italiano Marco Verratti, deseado por clubes como el Barcelona, no abandonará el club francés.

LA POLÉMICA FOTOGRAFÍA DE MARCO VERRATTI EN ESPAÑA



"Él nunca me dijo que quería marcharse del PSG. Es un gran jugador, un elemento muy importante del proyecto parisino, por eso espero que se quede con nosotros. No quiero que se vaya, pero francamente, creo que él no nos dejará", dijo Marquinhos, en una entrevista publicada hoy por "L'Equipe".



Verratti, de 24 años, tiene contrato con la entidad parisina hasta 2021, pero la prensa francesa ha informado que el deseo del jugador es marcharse al Barcelona.



El internacional brasileño, que también seduce a grandes clubes, habló sobre su futuro en el PSG, con el que tiene contrato hasta 2019.



"Estoy esperando a que el nuevo director deportivo (el portugués Antero Henrique) se instale para profundizar en las negociaciones. Pero estoy tranquilo y ya he manifestado mi deseo de quedarme en el PSG, donde soy feliz", comentó el defensa.