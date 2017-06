Impactante: Muere futbolista de 17 años por recibir pelotazo en el estómago

Bruno Isaías Cañete, un joven arquero de 17 años, ha fallecido en Paraguay y ha causado conmoción en el país sudamericano por las circunstancias que ha rodeado su muerte.

El chico que participaba en el Sport Colombia murió por falta de paramédicos y ambulancias en el estadio donde jugó luego de haber recibido un pelotazo en el estómago que lo hizo desvanecerse, sus compañeros y entrenadores intentaron reanimarlo, pero fue imposible.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) expresó a través de sus redes sociales su dolor y el arquero mundialista José Luis Chilavert cuestionó duramente a los dirigentes a través del mismo medio..

Bruno murió en el estadio Alfonso Colmán durante el juego entre el Sport Colombia y Cerro Corá de la segunda división de Paraguay.

Media hora después del pelotazo apareció una ambulancia, pero Cañete ya estaba sin vida, fue trasladado a un hospital cercano, pero únicamente confirmaron su fallecimiento.

"No me importa si me echan del club después. Aquí se comen toda la plata, hay una sinvergüencería total. Es el peor club del país. Bruno murió en mi brazo por el pelotazo que recibió en el estómago", protestó el técnico de Sport Colombia.

"No había ambulancias/doctores en un partido oficial de la APF. Dirigentes corruptos que no les preocupa la vida de los chicos", cuestioní duramente Chilavert al leer los tuits de la Asociación Paraguaya de Fútbol.