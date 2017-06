Michel Salgado: "Los madridistas queremos que Cristiano se quede"

El exfutbolista del Real Madrid Miguel Salgado se mostró confiado en que el portugués Cristiano Ronaldo se quede en el club y pidió no hacer caso a los rumores que lo sitúan fuera.



"Los madridistas no queremos que se marche", dijo el que fuera defensa del Madrid durante 10 años (1999-2009) en una conferencia de prensa en Guatemala, antes de jugar un partido conmemorativo de los 81 años del club Municipal.



Reconoció que la situación del astro portugués, investigado por la Hacienda española, es complicada, aunque destacó su gran profesionalidad y su deseo de que permanezca en el club porque no encontrará nadie "que le de más que el Real Madrid" en Europa y aún es pronto para un retiro de lujo.



Sobre las investigaciones que ha emprendido Hacienda en España contra algunos jugadores, el exgaláctico, que empezó su andadura futbolística en el Celta B en el año 1993, dijo que los tiempos han cambiado mucho y que hay profesionales que deberían atender este aspecto fiscal.