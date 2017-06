¡INSÓLITO! La divertida oferta de un humilde equipo a Cristiano Ronaldo

Luego de ser denunciado por Hacienda Española, los rumores sobre la marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, han llegado hasta los grandes de Europa, que estarían muy interesados en el fichaje del portugués como es el caso del Manchester United y el PSG.

Por otro lado, uno de los modestos clubes de la segunda división de Irlanda, Shountrade AFC, envió una 'suculenta' oferta al delantero para poder contar con él en la próxima temporada.

EL FICHAJE QUE SOLICITÓ CRISTIANO RONALDO PARA CONTINUAR EN EL REAL MADRID

''Dicen que en la vida todo es cuestión de tiempo y, mira, has quedado disponible justo cuando te necesitamos. Terminamos terceros en la liga. Pudimos haber ascendido de no haber sido por las lesiones y las resacas. Pero, ¿qué club no tiene esos asuntos?. No te preocupes por el dinero. Sólo necesitamos conseguir fondos y hacer algunas noches de lotería para estar a tus órdenes'', comienza diciendo el escrito que fue publicado en las redes sociales oficiales del equipo irlandés.

Seguidamente aparecen las condiciones donde le adelantan que no podrá usar la playera número '7' porque la perdieron: ''Te ofrecemos una casi nueva con el 10 y tu nombre. Casi limpia. La sangre ya es naranja a esta altura'', comunicaron.

Además le hacen saber que le prometen darle un coche Toyota Yaris modelo 2004 y 21 días de vacaciones, además de tener libre los martes y los miércoles "por no competir en Europa''.

Por último, le proponen que no iniciaría la temporada de titular porque ''sería injusto para los jugadores'' y le anuncian que ''no hay prohibiciones de alcohol en el vestuario, pero puedes beber poco la noche anterior a los partidos''.

''Cualquier duda no tengas miedo de consultar", finaliza el comunicado donde le notifican que debe presentarse a la pretemporada el 21 de julio.