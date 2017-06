Pato: "Tuve la posibilidad de ir al Madrid con 17 años, pero elegí al Milan"

El delantero brasileño Alexandre Pato, actualmente en el Tianjin Quanjian de la Superliga china, ha asegurado que tuvo "la posibilidad de ir al Real Madrid con 17 años", pero en ese momento prefirió fichar por el Milan.



Pato, al que actualmente entrena el exmadridista Fabio Cannavaro, dijo que el italiano es "como un hermano mayor" para él y le agradeció por elegirle como delantero del Tianjin, en una entrevista difundida hoy por "La Gazzetta dello Sport".



"Tuve la posibilidad de ir al Real Madrid con 17 años, pero elegí el Milan, que en ese momento era el equipo más seguido y más ganador. Ahora es distinto, es otro Milan", afirmó Pato, que fichó por el equipo italiano en 2007 procedente del Internacional de Porto Alegre.



El brasileño mostró su estima por dos exintegrantes del Real Madrid, el técnico Carlo Ancelotti y Cannavaro.



"Ancelotti fue mi mentor. Cannavaro tiene unas ideas tácticas parecidas, es como un hermano mayor. (...) Ser entrenado por un símbolo del fútbol es un estímulo. Podía fichar a muchos jugadores, pero me eligió a mí y eso me enorgullece", afirmó.



Pato habló además del posible interés del Madrid en el portero del Milan Gianluigi Donnarumma y consideró que el guardameta tiene el talento suficiente para estar en un equipo de alto nivel.



"Solo tiene 18 años, pero es un gran talento y le sigue un agente inteligente. Si no renueva tendrá sus razones, hace lo que siente. (...) Carlo Ancelotti me decía que los buenos jugadores tiene que jugar con los buenos", opinó.



"Quien es bueno juega, más allá de su edad. Yo, con 17 años, jugaba con (el holandés Clarence) Seedorf, (Andrea) Pirlo, (Paolo) Maldini, (el brasileño Ricardo) Kaká y muchos más", agregó.



A nivel personal, Pato informó de que ahora se siente en buen estado de forma, después de varios años en los que tuvo muchos problemas físicos.



"Necesitaba tener confianza en mi cuerpo. Alguien, también en el Milan, me dijo que ya no podía jugar, pero yo sabía que no era así. Por eso dejé el Milan, tenía que cambiar la manera de entrenar. En el Corinthians cambiaron mi preparación y volví a estar bien", dijo.



El delantero defendió el actual nivel de la Superliga china y se mostró satisfecho por su actual rendimiento.



"Todos creen que en China es fácil, en cambio hay que aprender muchas cosas. A diferencia de lo que pasa en Europa, aquí te dan tiempo y libertad. Marqué 7 goles en 14 partidos, un doblete y un gol en el derbi", explicó.



A pesar de esto, Pato no descarta volver a jugar en Europa en un futuro.



"Estoy enamorado de Italia. Ahora estoy bien en China y estoy feliz por contribuir a este proyecto, pero en el futuro quién sabe", aseguró.

