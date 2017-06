La 'Champions' 2017/18 empieza este martes en Ereván, Armenia

La Liga de Campeones 2017/18 comenzará este martes en el estadio Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht de Ereván, donde de enfrentarán el Alashkert armenio y el FC Santa Coloma andorrano.



Tan solo 24 días después de que el Real Madrid se coronase en Cardiff ante el Juventus campeón por duodécima vez, empezará la siguiente edición que terminará el 26 de mayo en el Olímpico de Kiev.



Será el partido de ida de la primera eliminatoria previa. El choque comenzará a las 18.00 CET y lo dirigirá el colegiado búlgaro Georgi Todorov.



La pasada temporada se enfrentaron estos mismos equipos en la ronda inicial, si bien la ida fue en Andorra la Vella y la vuelta en Erevan. Venció el conjunto armenio, que tras igualar a cero como visitante ganó por 3-0 en casa.



También este martes se disputarán los partidos Víkingur-Trepça'89, Hibernians-FCI Tallin y The New Saints-Europa, y el miércoles se cerrará la ida con el Linfield-La Fiorita.



Programa de la ida de la primera ronda:



. Martes 27:



18.00 Alashkert (ARM) - FC Santa Coloma (AND)



20.00 The News Saints (WAL) - Europa (GIB)



20.00 Hibernians (MLT) - FCI Tallin (EST)



20.00 Vikingur (FRO) - Trepça 89 (KOS)



. Miércoles 28:



20.45 Linfield (NIR) - La Fiorita (SMR).