A falta de oficialización, Fabio Coentrao es nuevo jugador del Sporting

El lateral del Real Madrid Fabio Coentrao y el portero del Atlético de Madrid, André Moreira, ya han pasado los respectivos exámenes médicos para fichar por el Sporting de Portugal y el Benfica, respectivamente.



Según publican hoy varios rotativos lusos, el joven guardameta de 21 años, natural de Ribeirao (Portugal), ya habría pasado los exámenes médicos y se encuentra en Lisboa para que pueda ser presentado esta misma semana como nuevo integrante de la plantilla del Benfica



André Moreira, portero que fichó el Atlético de Madrid en 2014 y que jugó cedido las pasadas temporadas en clubes lusos de primera como Belenses o Moreirense, podría cerrar un acuerdo con el Benfica para las próximas cinco temporadas.



Moreira, portero de la selección sub-21, tendrá como misión ocupar la portería que ha dejado el brasileño Ederson, que, tras una excelente temporada con los encarnados, puso rumbo a Inglaterra tras fichar por el Manchester City de Pep Guardiola.

COENTRAO HABRÍA PASADO RECONOCIMIENTO MÉDICO



Por su parte, Coentrao ya hace unos días que pasó los exámenes médicos y su presentación será inminente, una vez que se cierren todos los flecos burocráticos.



En principio, según la prensa portuguesa, Coentrao llegaría al Sporting en calidad de cedido por un año, ya que tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2019.



Fabio Coentrao se formó en las categorías inferiores del Rio Ave, de la ciudad norteña de Vila do Conde, hasta que en el mercado de invierno de 2008 lo fichó el Benfica para después cederlo al Real Zaragoza, ya que el entonces entrenador de los encarnados, José Antonio Camacho, no contaba con él.



El lateral izquierdo portugués no tuvo mucha suerte en el club de La Romareda que entonces militaba en segunda, por lo que regresó al club de las águilas para acabar cedido al Rio Ave.



En la temporada 2009-2010 fue Jorge Jesús, ahora entrenador del Sporting de Portugal, el que le dio toda la confianza y Fabio Coentrao protagonizó dos buenas temporadas consecutivas, por lo que en el verano de 2011 ficha por el Real Madrid de Mourinho con la vitola de ser uno de los laterales mejores del mundo.



Internacional hasta en 51 ocasiones con la absoluta de Portugal, uno de los máximos logros lo alcanzaría en la temporada 2013-2014, cuando gana con el Real Madrid de Ancelotti la Liga de Campeones.



Entonces, tanto en la semifinal contra el Bayern como en la final contra el Atlético de Madrid, Coentrao fue titular en el lateral izquierdo, dejando en el banquillo a Marcelo.