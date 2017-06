Allegri revela qué lo llevó a perder la final ante Real Madrid

El técnico del Juventus, Massimiliano Allegri, reveló, al analizar la final de la Champions League perdida contra el Real Madrid, que en el segundo tiempo mantuvo en el campo al bosnio Miralem Pjanic y al croata Mario Mandzukic, pese a que tenían problemas físicos, por temor a la prórroga. Eso habría condicionado el resultado.



"En el descanso (de la final) quería hacer unos cambios, pero no los hice por si terminábamos jugando la prórroga. (El bosnio, Miralem) Pjanic tenía problemas en la rodilla y (el croata, Mario) Mandzukic tenía una inflamación en un tobillo", aseguró, en un adelanto de una entrevista con la cadena "Sky Sport" difundido hoy.



"Los dejé en el campo para ver si aguantábamos unos 20 minutos, pero cuando el Madrid vio que sufríamos, se nos echó encima", agregó.

Allegri dijo que la experiencia de la final de Cardiff (Gales, Reino Unido) -que se adjudicó el Rel Madrid por 4-1, tras llegar empatados al descanso (1-1)- servirá a sus jugadores para mejorar la gestión de los partidos.



El técnico, que repasó los momentos determinantes de la final desde Livorno (Toscana, centro), la ciudad donde nació hace 49 años, opinó que su equipo gastó todas las energías en la primera mitad.



"Es un partido que nos servirá para mejorar en la gestión de los encuentros. No podemos jugar siempre a cien por hora. No era posible jugar la reanudación como el primer tiempo, habíamos presionado mucho", explicó.



A lo largo de la entrevista, que saldrá mañana en su versión completa, Allegri contó una anécdota sobre un altercado que tuvo con Leonardo Bonucci antes de los octavos de final contra el Oporto.



"Hay momentos en el que es mejor 'mirar hacia otro lado' y otros en el que hay que afrontar el problema. Bonucci se había equivocado y era correcto que no jugara contra el Oporto. Sabía que, incluso si hubiéramos perdido ese partido, hubiéramos tomado impulso para ganar otros diez", dijo.



"Contra el Oporto jugamos bien y, después de dos días, le reincorporé a la plantilla porque es un jugador importante, extraordinario y tiene que entender que representa el futuro líder del vestuario del Juventus", agregó.



El técnico italiano se refirió a un altercado producido en un partido de la liga transalpina contra el Palermo, en el que él y Bonucci se insultaron a causa de una sustitución con la que no estaba de acuerdo el defensa.



En ese caso, tanto Allegri como Bonucci fueron multados por el club y donaron el dinero a asociaciones benéficas. EFE