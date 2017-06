Dani Alves se despide de la Juventus y pide perdón a sus aficionados

El brasileño Dani Alves se despidió este martes de la Juventus con un mensaje en su cuenta de Instagram en el que aseguró que nunca quiso ofender a su hinchada, refiriéndose a las polémicas de las últimas semanas por algunas controvertidas declaraciones suyas.

DANI ALVES HABRÍA LOGRADO UN ACUERDO CON EL MANCHESTER CITY



Alves, que decidió acordar con el equipo italiano una rescisión de contrato con un año de antelación con respecto al acuerdo inicial, subrayó que, aunque no sea perfecto, su "corazón es puro" y mostró su agradecimiento a la afición, los compañeros y a los directivos del club turinés.



"Pido perdón a los aficionados del Juventus si en algún momento pensaron que hice alguna cosa para ofenderles, nunca jamás tuve esa intención, apenas tengo una forma de vivir las cosas espontáneamente que pocos entienden", publicó Dani Alves.



"Aunque parezca, no soy perfecto, pero mi corazón es puro", agregó.



El brasileño generó polémicas por una reciente entrevista en la que aconsejaba al argentino Paulo Dybala irse de la Juventus para mejorar y por haber publicado en sus redes sociales una foto de las botas con las que ganó la Liga de Campeones en 2015, cuando vestía la camiseta del Barcelona y ganó al propio equipo turinés.



A pesar de eso, Alves insistió en el hecho de que está agradecido con el trato recibido en el Juventus, con el que ganó el título liguero y la Copa Italia.



"Me gustaría agradecer a todos los 'tifosi' de la Juventus por el año vivido, a los compañeros por acogerme y a los profesionales que son, es por ellos que ese club gana y llega a las finales", se lee en el mensaje del exjugador del Barcelona.



"Creo que mi respeto a ese club y su afición fue mi dedicación, mi entrega, mi pasión y todo mi esfuerzo para hacer de ese club un club más grande cada día", agregó.



El brasileño dio las gracias al consejero delegado de la Juventus, Giuseppe Marotta, y cerró su mensaje declarando su amor por el fútbol.



"Yo amo el fútbol y el dinero jamás va me retener en algún lugar. ¡Muchas gracias!