Lucas Lima rechazaría al Barcelona para renovar con el Santos

El centrocampista brasileño, Lucas Lima, que parece estar en la órbita de fichajes del Barcelona, se mostró hoy dispuesto a renovar su contrato con el Santos, que vence el próximo 31 de diciembre.



"La propuesta del Santos es muy buena, el presidente (Modesto Roma Júnior) está haciendo un gran esfuerzo para que me quede, voy a hablar con mi familia para dar una respuesta al club que me proyectó", dijo el jugador en declaraciones a 'GloboEsporte'.



La renovación incluye, según esa fuente, una notable subida salarial, cercana al doble de lo que percibe actualmente, y la extensión de su vínculo con el club paulista hasta finales de 2020.



"La parte financiera pesa, pero no es lo más importante. Quiero continuar en la selección, conquistar títulos y tener el cariño de la afición. Voy a pensar en el dinero, claro, pero ese no será el primer pensamiento", agregó el jugador de cerca de 27 años.



Los rumores sobre su posible fichaje por el Barcelona aumentaron en las últimas semanas, cuando el centrocampista anunció en una supuesta conversación informal con Neymar, durante una partida de póquer, que tenía un acuerdo con el equipo azulgrana.



"Jamás haría eso. Aunque fuese verdad, no podría revelarlo. Lo que hablo con Neymar (sobre el Barcelona) es más de curiosidad, pero no tuve propuesta alguna", aclaró Lima.