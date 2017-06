¡INSÓLITO! La divertida respuesta de Balotelli al elegir entre Cristiano y Messi

Mario Balotelli, delantero que hace unos días renovó su contrato con el Niza, no quiso entrar en polémica al momento de elegir al mejor futbolista de la actualidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

No es la primera vez que al italiano le consultan sobre cuál es su favorito y siempre contesta elogiando a los dos, pero esta vez sorprendió con su inusual respuesta.

''No puedo responder a eso. A Messi lo pondría por la derecha, a Cristiano por la izquierda, y yo sería el delantero central para anotar los goles'', declaró Balotelli entre risas a la cadena CNN y recalcando que ambos juegan en perfil cambiado.

''Cristiano es un atleta y es el tipo de futbolista que más me gusta. Puede marcar con la zurda, derecha, cabeza… es muy rápido y su resistencia es increíble. Es el tipo de futbolista al que me gustaría acercarme en nivel. A Messi no lo puedes poner en la lista. Él es algo diferente. No es nada contra Cristiano, pero no puedes poner a Messi en una misma clasificación'', finalizó el atacante.