Joachim Löw anuncia que Alemania saldrá con todo ante México

El seleccionador de Alemania, Joachim Löw, adelantó que sacará un equipo titular muy ofensivo ante México en la semifinal de la Copa Confederaciones que disputarán este jueves los dos conjuntos en el estadio Olímpico Fisht de Sochi, a orillas del mar Negro.

"Nos espera un partido muy intenso, no hay duda. No vamos a jugar de la misma manera que jugamos contra equipos como Camerún. Mañana sacaré al campo un equipo muy distinto", dijo Löw en la rueda de prensa previa al partido.



A su lado, el defensa Jonas Hector precisó que Alemania saldrá a "atacar, a meter presión", porque "México hace un fútbol directo y presiona mucho".



"Intentaremos imponer nuestro juego al rival. Buscaremos soluciones directas, y así nos será más fácil" jugar, apuntó el lateral del Colonia.



Löw recordó que su equipo ya se enfrentó a los mexicanos en la Copa de Confederaciones de 2005, cuando los dos conjuntos disputaron el partido por el tercer puesto (4-3 a favor de los germanos, que ganaron en la prórroga).



"Entonces no creí que su equipo fuera capaz de sorprenderme, pero jugaron tan bien en ataque que me impresionaron mucho. Además, en estos años han evolucionado. Tienen estilo, realmente salen a la caza del balón y están muy bien preparados técnicamente", dijo sobre su oponente.



La segunda semifinal del torneo se jugará mañana, en el estadio Olímpico Fisht, a partir de las 12:00 pm, cuando ya se conocerá al primer finalista, que saldrá del partido de hoy entre Chile y Portugal.