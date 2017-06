Ibrahimovic le habría recomendando a Verratti no fichar para el Barcelona

Luego de los fuertes rumores que situan a Marco Verratti en la órbita del Barcelona, el jugador habría recibido algunos consejos para rechazar las ofertas del equipo catalán.

LA POLÉMICA FOTOGRAFÍA DE VERRATTI QUE YA LE DA LA VUELTA A TODO EL MUNDO

Verratti aprovechó la presencia de su ex compañero Zlatan Ibrahimovic en Ibiza, lugar donde el italiano se encuentra de vacaciones, para ser asesorado por uno de los futbolistas que tuvieron un paso gris por el club azulgrana.

Según publica el portal web Meridiano, el delantero sueco le recomendó a Verratti no fichar para el Barca, debido a que cree que su fichaje no sería muy necesario y que lo mejor es que permanezca en el PSG donde si tiene un puesto titular entre los once.

La misma fuente asegura que el mediocampista parisino se encuentra ilusionado con el intéres del Barcelona, pero con las palabras de Ibrahimovic estaría pensando en volver a Francia.

Ibrahimovic se encuentra en Ibiza junto a Maxwell, Pastore y Verratti disfrutando de sus vacaciones.

Sin embargo, Ibrahimovic no sería el único que le ha hecho saber como es la situación dentro del vestuario culé, ya que Maxwell, que también se unió a la fiesta y militó en el Barca, le habría explicado los pro y contra de fichar por el club.