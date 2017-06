Cristiano Ronaldo abandona la selección de Portugal para conocer a sus gemelos

El portugués Cristiano Ronaldo recibió hoy permiso de la Federación portuguesa y del seleccionador, Fernando Santos, para iniciar sus vacaciones tras la eliminación de Portugal en las semifinales de la Copa Confederaciones ante Chile.

Finalmente CR7 ha confirmado ser el papá de gemelos y ese es uno de los motivos por los cuales se va desde ya de Rusia.

"He estado al servicio de la selección nacional, como siempre sucede, de cuerpo y alma, incluso sabiendo que mis dos hijos habían nacido", dijo Cristiano en su cuenta de Facebook.

El astro madridista agregó que ha recibido permiso para viajar a Portugal sin disputar el domingo en Moscú el partido por el tercer y cuarto puesto, algo que ha tomado por sorpresa a muchos.

"Estoy muy feliz de poder finalmente estar con mis hijos por primera vez", señaló el futbolista, que se mostró muy agradecido a federación y seleccionador.

Pese al nacimiento de sus dos hijos a principios de junio, Cristiano mantuvo sus planes de disputar la Copa Confederaciones, en la que disputó cuatro partidos y marcó dos goles, uno de penalti.

Cristiano también lamentó la derrota ante Chile en la tanda de penaltis, en la que Claudio Bravo detuvo los tres lanzamientos portugueses, pero se mostró convencido de que las "quinas" seguirán dando alegrías al pueblo portugués.

La pretemporada del Real Madrid arrancará el 10 de julio, fecha en la que los futbolistas de la primera plantilla deberán ponerse de nuevo a las órdenes de Zinedine Zidane.

En principio, se espera que el portugués se una al equipo para la gira por Estados Unidos, que incluye a partir del 23 de julio partidos frente al Manchester United, el Barcelona y el Manchester City.

EL MENSAJE COMPLETO DE CR7 EN FACEBOOK:

"He estado al servicio de la selección nacional, como siempre sucede, en cuerpo y alma, incluso sabiendo que mis dos hijos habían nacido. Lamentablemente, no hemos logrado alcanzar el principal objetivo deportivo que queríamos, pero estoy seguro de que seguiremos dando alegrías a los portugueses. El Presidente de la Federación Portuguesa de fútbol y el seleccionador nacional han tenido hoy una actitud que me ha emocionado y que no olvidaré. Estoy muy feliz de poder finalmente estar con mis hijos por primera vez".

Por otra parte, la Federación de Portugal también lanzó un comunicado sobre el tema:

"El presidente de la FPF y el seleccionador nacional fueron informados antes de la Copa Confederaciones por el capitán de la selección nacional, Cristiano Ronaldo, que éste había sido padre. El jugador, a pesar del nacimiento de sus hijos, se preocupó de quedarse al servicio de la selección nacional, en un gesto que debemos subrayar y enaltecer. El Presidente de la FPF y el Seleccionador Nacional entienden que, en la imposibilidad de llegar al objetivo de vencer la Copa Confederaciones, deben liberar al atleta para que éste pueda finalmente conocer a sus hijos."