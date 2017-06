Cristiano Ronaldo presenta a sus gemelos en redes sociales

E futbolista del Real Madrid y de la selección de Portugal ha presentado hoy a sus gemelos con una tierna imagen en sus redes sociales.

Tanto en Facebook como en Instagram, el luso compartió la imagen de sus nuevos amores y también lo hizo con mensaje incluido.

"Tan feliz de poder sostener los dos nuevos amores de mi vida", remarcó el jugador portugués, que hoy llegó a Madrid para conocerlos.

