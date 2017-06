Hugo Sánchez: ''Juan Carlos Osorio continúa siendo un terco''

Hugo Sánchez dijo hoy que el seleccionador de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, es terco por mantener un sistema de rotaciones y anticipó que el Tri no cambiará su rostro en un año y se mostrará tal como ahora en el Mundial de Rusia.

Además, dijo que goleada que México sufrió por 4-1 ante Alemania, en la semifinales de la Copa Confederaciones, es "la auténtica realidad" del fútbol mexicano.



"No tenemos un estilo como para pensar que va cambiar de aquí al Mundial, no va cambiar, Osorio es un terco y sigue con su rotaciones", dijo Sánchez en la cadena ESPN donde se desempeña como analista.



"Sigue colocando defensas centrales como laterales y delanteros como extremos y eso no ayuda a sacar provecho del fútbol que existe en México tanto en la liga como en selección nacional", añadió.



El exgoleador del Real Madrid comentó que las personas que contrataron al entrenador colombiano "sabían cual era su estilo y si lo trajeron (a México) fue porque pensaban que con él se iba dar un salto de calidad y la realidad fue vender humo" por lo que "la culpa no es sólo del entrenador".



Sánchez señaló que los malos manejos a nivel directivo no permiten el crecimiento de la liga ni de selección mexicana



"Sabemos que en el fútbol mexicano que hay una estructura, un monopolio y no hay autonomía en la Liga, en la federación y en la selección y eso no nos deja crecer ni dar ese salto (de calidad) que esta faltando".



El "Pentapichichi" explicó que debido a las constantes rotaciones y cambios en la alineación, los jugadores se han sentido incómodos porque no se les saca el real provecho en la posición que juegan en sus equipos.



México jugará ante Portugal, el domingo, el partido por el tercer lugar.