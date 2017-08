Zinedine Zidane no le cierra las puertas a Mbappé en el Real Madrid

Zinedine Zidane no da por cerrada la plantilla del Real Madrid y aseguró entre risas que "hasta el 31 puede pasar cualquier cosa", aún con la puerta abierta al francés Kylian Mbappé, para completar un equipo en el que dijo que siempre rotara porque "no hay equipo a y b".

Esta temporada seguirá con la política de rotaciones Zidane, que desea hacer sentir importantes a todos sus jugadores. "Estamos todos en el mismo barco. Aquí no hay equipo a y b, hay jugadores importantes, todos queremos lo mismo y siempre va a haber cambios en el equipo".



"No sé si tengo la mejor plantilla del mundo, pero seguramente tengo una plantilla fantástica. Mejorar podemos mejorar porque tengo jugadores que son muy jóvenes todavía y que van a aprender. El objetivo es intentar mejorar porque sabemos que va a ser más difícil este año", añadió.



Sin querer poner a ningún jugador el cartel de indiscutible, como sí hizo el pasado curso con la BBC, el técnico madridista defendió el buen estado del galés Gareth Bale, confiado en que realizará una buena temporada.



"Bale está bien, está entrenando con regularidad y es lo más importante para él. El año pasado tuvo pequeñas cosas hasta cuatro meses de lesión, ahora está bien tras una preparación muy buena en América. Esas tres semanas han sido beneficiosas para él, está bien físicamente y sin molestias. Espero que sea un año importante para él", deseó.



No fomenta Zidane ningún debate en la comparación de Bale con Marco Asensio, del que celebró su crecimiento. "Veo claro lo que cada uno puede aportar al equipo y Marco es uno de ellos. Lo está haciendo fenomenal cada vez que juega. Estamos todos preparados porque esto va a ser muy largo".



El técnico francés marcó como gran objetivo revalidar el título liguero. "De largo creo que ganar la liga fue lo mejor que me ha pasado en mi carrera. Sabemos que es un título muy complicado y ganarlo en la última jornada después de 38 partidos es excepcional".



"Ver esa regularidad en el equipo es fantástico. Ganar la Champions, el Mundial o las Supercopa es especial, pero la Liga es particular. Este año el objetivo es ganarla otra vez, son muchas jornadas pero la vamos a intentar ganar otro año", añadió.



El camino comienza en Riazor, donde espera un buen rival como el Deportivo de la Coruña. "Van a intentar hacerlo bien jugando en casa. Es un equipo que sabe jugar y que tiene buenos jugadores, con un público muy bueno. Cada partido va a ser importante porque si quieres intentar ganar una liga, que es muy larga, tienes que empezar bien. Será un esfuerzo tremendo".