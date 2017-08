Sin Coutinho, Liverpool sufre para vencer al Crystal Palace en la Premier

El Liverpool sumó hoy su primera victoria de la temporada en liga tras derrotar en Anfield al Crystal Palace de Frank de Boer (1-0) gracias a un solitario tanto en la recta final del partido del senegalés Sadio Mané.

El alemán Jürgen Klopp, que sigue sin poder contar con Philippe Coutinho (lesión en la espalda), movió el equipo y, con el partido de vuelta de la previa de Liga de Campeones ante el Hoffenheim a la vuelta de la esquina, dio descanso a varios titulares habituales como Mohamed Salah, Dejan Lovren, Emre Can, Alberto Moreno o el joven Trent Alexander-Arnold.



Al Liverpool le costó más de lo esperado hacer daño al defensivo Crystal Palace, que se plantó en Anfield con un 5-3-2, sin su máxima estrella, el marfileño Wilfred Zaha, y tras haber sido goleado en casa en la jornada inaugural de la Premier ante un recién ascendido como el Huddersfield Town (0-3).



No lograban los 'Reds' romper la férrea defensa de los londinenses, y no fue hasta bien entrada la segunda mitad, coincidiendo con la entrada de Salah y del joven Dominic Solanke, que lograron perforar la meta defendida por Hennessey.



A falta de poco más de 15 minutos para el final, el balón le quedó franco a Mané después de una serie de rechazos de Solanke en el balón del área y el internacional senegalés perforó la portería de Hennessey para celebrar su segundo gol de la campaña y dar a su equipo los tres puntos.