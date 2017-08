Klopp sobre la situación de Coutinho: ''No es nada fácil para nadie''

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, ha admitido este sábado que la situación con el brasileño Philippe Coutinho, quien busca dejar el club y recalar en el Barcelona, "no es fácil para nadie".

El Liverpool ha reiterado que Coutinho no está en venta y ha hecho oídos sordos a las tres ofertas del conjunto azulgrana, la última, de 114 millones de libras (125 millones de euros), el pasado viernes.



"En este momento, como todo el mundo puede imaginar, la situación no es fácil para nadie, pero tenemos que estar concentrados en el trabajo que hacemos en el terreno de juego", dijo este sábado Klopp tras la victoria en la segunda jornada de la Premier League sobre el Crystal Palace.



"No creo que tenga mucho sentido ahora pensar en el futuro, en lo que podría pasar y cuando", respondió el técnico teutón al ser preguntado qué habría que hacer para reintegrar a Coutinho en el grupo.



"La situación es como es y no ha cambiado nada, y eso es todo lo que sé. Cuando no haya otra decisión posible, el 31 de agosto (fecha de cierre del mercado), entonces pensaremos qué hacer con todo", añadió.



El Liverpool ha rechazado todas las aproximaciones del Barcelona por Coutinho, quien ha comunicado a la junta directiva, al presentar la solicitud de traspaso, su deseo de abandonar la entidad antes de que cierre el mercado de fichajes.