Iniesta: ''No he renovado; planteo mí futuro y antes no lo hacía''

El jugador español, Andrés Iniesta, se refirió nuevamente a su renovación con el Barcelona, que finaliza el próximo mes de junio en el 2018.

''NO QUERÍA IR AL BARCA, FUERON LOS PEORES MESES DE MI VIDA''

Preguntado si es verdad que su deseo es salir del Barca, el capitán no se anduvo por las ramas y reponde directamente.

''De hecho, no he renovado todavía... He experimentado muchas sensaciones que desconocía, pero creo que son normales. Es un escenario que hace tres años seguramente nunca me podía haber imaginado... Digamos que me planteo el futuro cuando antes no lo hacía'', explicó.

Además habló sobre la última temporada que estuvo bajo las órdenes de Luis Enrique: ''Le he tenido mucho respeto siempre aunque a veces no viese las cosas como él''.

Por último matizó al decir que por momentos ya no siente el mismo cariño que recibe por parte del Barcelona.

''Tengo claro que en este club nunca se puede perder el respeto hacia personas que han dado la vida por estos colores. No se debería perder y a veces puede llegar a dar la sensación de que sí'', cerró.