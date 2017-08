Deslucido triunfo del Barcelona en el arranque de La Liga ante el Betis

equipo1="Barcelona" bandera1="barcelona" resultado1="2" equipo2="Real Betis" bandera2="betis" resultado2="0" tipo="ligaeuropa" Escribir en tipo una de estas opciones:

Un Barcelona aun en construcción recuperó parte de su autoestima con una fácil victoria (2-0) ante el Betis, que pudo llevarse una goleada mucho mayor, si Adán y los postes no se hubieran interpuesto en el camino de un gran Leo Messi.

Deulofeu tuvo la primera, pero remató desviado un asistencia de Sergi Roberto nada más empezar. Para Messi serían las cuatro siguientes: dos lanzamientos de falta (uno pegó en el poste y el otro salió rozando el larguero) y dos disparos desde el balcón del área que no encontraron la portería de Adán.



Hasta que, pasada la media hora, un combinación entre el astro argentino y Deulofeu acababa con una asistencia desde la derecha del canterano a Messi que acabaría al fondo de la red.



Sin embargo, el balón no lo llegaría a tocar el crack de Rosario, sino el bético Tosca, en su intento desesperado de evitar el remate a gol del rival.



La réplica del Barça llegó segundos después: otra cabalgada de Deulofeu por la derecha que culminaba Sergi Roberto para fusilar a placer a Adán y colocar el 2-0 en el marcador.



Del Betis, no hubo noticias hasta que un error de Sergi Roberto dejó solo a Nahuel ante Semedo, pero el centrocampista prefirió probar de lejos, antes de encarar al azulgrana, y el balón se marchó muy desviado.



Volvió Messi a la carga para rescatar el partido del letargo, con otro tiro al palo, un remate que le sacó Adán y un cabezazo que se marchó fuera.

Alineaciones confirmadas

Barcelona: Ter Stegen, Alba, Umtiti, Mascherano, Semedo, Busquets, Rakitić, Roberto, Messi, Deulofeu, Alcácer.



Real Betis: Adan; Barragan, Mandi, Feddal, Tosca; Guardado, Camarasa, Narvaez, Joaquin, Nahuel; Sergio Leon.