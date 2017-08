Así se refiere Morata sobre el Real Madrid, su ex equipo

Álvaro Morata, delantero del Chelsea, destacó este domingo la importancia de ganar al Tottenham Hotspur en Wembley (1-2) y aseguró que se impusieron "a uno de los equipos que mejor fútbol hace en la Premier League".



"Ganar aquí significaba meternos en la pelea después de una semana complicada. Era importantísimo hacerlo, en un duelo con mucha pelea, en el que hemos sufrido todos juntos", dijo Morata, titular frente a los 'Spurs', tras el partido.

"Conte (el entrenador) nos dijo que teníamos que irnos de Wembley con los tres puntos y lo hicimos. Hemos conseguido algo muy difícil: ganar en uno de los estadios más complicados, y ahora empieza nuestra liga", añadió.



Preguntado sobre el elevado precio de su fichaje -70 millones de euros procedente del Real Madrid-, el internacional español dejó claro que no piensa en ello y que para él "lo más importante es que el equipo gane".



"No pienso en el dinero o en lo que he costado. Lo único que quiero es que el equipo gane y que lo haga lo mejor posible", declaró Morata.



También habló Álvaro sobre el Real Madrid, su exequipo, y aseguró que se alegra mucho por el actual momento de forma del club blanco y que espera "que lo ganen todo menos cuando se enfrenten al Chelsea".



"Ellos están increíbles y me alegro mucho. Ojalá esta temporada, menos cuando jueguen con el Chelsea, claro", subrayó el madrileño