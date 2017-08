Ramos: "Cuando ganas muchos títulos los rivales te cogen mucha antipatía"

Sergio Ramos, defensa y capitán del Real Madrid que salió expulsado en Riazor, ha dado sus valoraciones tras ver una nueva tarjeta roja en su carrera.

El jugador de los merengues ha sido claro en sus declaraciones que recoge Marca. Aduce que los rivales, cuando 'ganas muchos títulos te cogen antipatía'.

"No estoy de acuerdo con la tarjeta (segunda amarilla), es rigurosa, pero respeto la opinión del árbitro. No tengo intención de agredir, sólo me apoyo... de todo se aprende", dice Sergio Ramos.



Explica lo que pasó: "No tiramos la pelota fuera porque ellos no lo hicieron. Me han acorralado, Schär me pega un cabezazo y yo, sin más, le he apartado sin intención de hacerle daño".



"Cuando ganas muchos títulos los rivales te cogen mucha empatía (quiso decir antipatía)", revela el jugador español.



Sobre el arbitraje fue sincero. "En algunas cosas deberíamos mirarnos más en el fútbol inglés y dejar jugar más, me gusta más su sistema. En Europa los arbitrajes son más permisivos".