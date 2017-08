Manchester City sufre para sacar un empate contra el Everton

Un gol del atacante Raheen Sterling a falta de siete minutos para la conclusión, permitió al Manchester City evitar la derrota (1-1) ante un Everton, que pagó su excesivo conservadurismo en una segunda mitad en la que los de Liverpool jugaron con un hombre más por la expulsión del local Kyle Walker.



El Everton no perdonó su falta de efectividad y en una de sus escasas aproximaciones al área rival, estableció en el minuto 35 el definitivo 0-1 por medio de Wayne Rooney.



El exjugador del Manchester United no desaprovechó un gran pase de Dominic Calvert-Lewin, que hoy ocupó el puesto del español Sandro Ramírez, lesionado, tras una pérdida de balón de Leroy Sané, al que Pep Guardiola situó hoy como carrilero izquierdo.



Un conservador planteamiento que los de Ronald Koeman acabaron finalmente por pagar a los 83 minutos, cuando Sterling no desaprovechó un mal despeje de Holgate, tras un centro lateral del exmadridista Danilo, para firmar el definitivo 1-1.



Resultado que permite al City conservar su excelente racha en el Etihad Stadium, donde los de Guardiola no pierden desde diciembre de 2016, cuando cayeron por 1-3 ante el Chelsea, aunque insuficiente para seguir en la clasificación la estela del Manchester United, líder tras ganar sus dos partidos ligueros.