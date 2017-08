Pelé aconseja a Vinicius Jr que "nunca" se crea "el mejor del mundo"

La leyenda del fútbol Edson Arantes do Nascimento, Pelé, recomendó hoy al joven Vinicius Junior, la perla brasileña fichada por el Real Madrid, que "nunca" se crea "el mejor 'crack' del mundo".



"Lo importante, que siempre seguí en mi vida, fue lo que mi padre siempre me dijo: nunca creer que eres el mejor 'crack' del mundo, nunca", advirtió el histórico exdelantero brasileño en un vídeo difundido por la Confederación Brasileña de Fútbol.



Pelé recordó que Vinicius, de 17 años y que actualmente milita en el Flamengo, ha comenzado su carrera profesional prácticamente con los mismos años que él, periodo a lo largo del cual, sostuvo, "siempre" encontró "alguna cosa para aprender".



"Este es el mensaje que le puedo dar porque el don de jugar al fútbol ya lo tenía, Dios me lo dio. (Pero) No podía creer que era mejor que el otro. Yo podría ser igual, estar en una buena fase, pero no creerme que era el mejor", añadió.



Autor de dos goles este fin de semana, Vinicius Junior fue el jugador más destacado en la victoria liguera de su equipo por 2-0 ante el colista, el Atlético Goianiense.



"Siempre que entre en el campo, que crea que va a ser Vinicius, que va a jugar, que va a hacer su gol, pero nunca creerse mejor que los otros", le recomendó Pelé al atacante.



El Real Madrid anunció en mayo pasado el fichaje de Vinicius, quien será nuevo futbolista blanco a partir de julio de 2018, tras llegar a un acuerdo con el Flamengo, el cual se estima que se cerró por unos 50 millones de dólares.



No obstante, el jugador, que disfruta de su primera temporada en el primer equipo, permanecerá en el conjunto carioca hasta julio de 2019, aunque podrá jugar antes en el Real Madrid si así lo acuerdan ambos clubes.



Antes de formar parte de la primera plantilla, Vinicius venía jugando con el equipo sub'17 del Flamengo, siendo el más destacado este año en la Copa Sao Paulo de Fútbol Júnior, el principal torneo para juveniles en Brasil, y también fue el goleador, mejor jugador y campeón con Brasil del pasado Campeonato Sudamericano Sub'17.

