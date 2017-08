Dembélé amenaza al Dortmund con anular contrato si no lo dejan ir al Barça

El delantero francés está incómodo y tiene una semana para solventar su fichaje por el Barcelona que lo ha buscado, pero el Borussia se niega a venderlo y lo ha castigado. Su abogado Markus Schütz ha amenazado al Dortmund con denunciar el contrato firmado por Ousmane Dembélé con el conjunto alemán y que podría provocar que el futbolista recibiese la carta de libertad en el caso de ser tramitada su demanda, algo que permitiría al francés firmar por el Barcelona sin coste alguno.

Según cuenta el medio alemán Ziet Schütz, que representa a Martial Kodja, un exasesor del galo, indica que el Dortmund colocó a Moussa Sissoko como agente legal de Dembélé, pero Sissoko habría velado por los intereses del club antes que por los del jugador, evitando que escuchase ofertas de equipos como el Bayern o el propio Barcelona.

El Dortmund no habría aceptado a Kodja como representante del jugador y sí a Sissoko, que solo apareció el día de la firma y no durante la negociación. El contrato del jugador habría sido entregado solamente en alemán, lengua que no conocía el futbolista y Sissoko habría ejercido como traductor del alemán al francés en contra de los procedimientos habituales.

Además, Dembélé tendría un salario de dos millones de euros anuales a los que habría que añadir los diez millones firmados como prima de fichaje por sus cinco años de contrato, por lo que cobraría cuatro 'kilos' por año, una cifra escasa para un jugador de su perfil. Aquí no se añadió ninguna concepción de aumento salarial con los años ni ninguna cláusula de salida.

El Borussia Dortmund habría rechazado una oferta de 100 millones del Barcelona por el jugador. Tras el traspaso de Neymar al PSG por el valor de la cláusula de 222 millones, el equipo alemán solicita una cifra que estaría en 150 'kilos'.

Mientras, el jugador se ha declarado en rebeldía y no se entrena con el equipo después de no presentarse por voluntad propia como medida para forzar su salida. Algo que provocó las críticas por parte del club y de sus propios compañeros, pero que según Schütz se debe a las malas maneras del Dortmund en su llegada al equipo.