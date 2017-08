SORTEO: Así quedaron definidos los grupos de la Champions League

Se ha definido el sorteo de la Champions League que inicia el 12 de septiembre y los grupos que han quedado están bastante compartidos. Sin duda el más complejo es el que le ha tocado al Real Madrid que tiene que fajarse.

La competencia arranca con espectaculares duelos como el que se vivirá entre el Real Madrid y Borussia Dortmund. Como ha sido tradición en la Liga de Campeones, los cabezas de series cierran en casa los encuentros. Otro duelo importante será el Barcelona vs Juventus.

FECHAS CLAVES DE LA COMPETENCIA

12–13/09/17: fase de grupos, primera jornada

26–27/09/17: fase de grupos, segunda jornada

17–18/10/17: fase de grupos, tercera jornada

31/10/17–01/11/17: fase de grupos, cuarta jornada

21–22/11/17: fase de grupos, quinta jornada

05–06/12/17: fase de grupos, sexta jornada

11/12/17: sorteo de los octavos de final

13–14/02/18 y 20–21/02/18: partidos de ida de los octavos de final

06–07/03/18 y 13–14/03/18: partidos de vuelta de los octavos de final

16/03/18: sorteo de los cuartos de final

03–04/04/18: partidos de ida de los cuartos de final

10–11/04/18: partidos de vuelta de los cuartos de final

13/04/18: sorteos de las semifinales y de la final

24–25/04/18: partidos de ida de las semifinales

01–02/05/18: partidos de vuelta de las semifinales

26/05/18: Final (Estadio Olímpico de Kiev)

Primera fecha: Juegos 12 de septiembre

1. Benfica vs CSKA Moscú

2. Manchester United vs Basilea

3. Bayern Munich vs Anderlecht

4. Celtic vs PSG

5. Chelsea vs Qarabag

6. Roma vs Atlético de Madrid

7. Barcelona vs Juventus

8. Olympiakos vs Sportiung de Lisboa

ASÍ QUEDARON DEFINIDOS LOS GRUPOS

GRUPO A

1. Benfica

2. Manchester United

3. Basilea

4. CSKA Moscú



GRUPO B

1. Bayern Múnich

2. PSG

3. Anderlecht

4. Celtic



GRUPO C

1. Chelsea

2. Atlético Madrid

3. Roma

4. Qarabag



GRUPO D

1. Juventus

2. Barcelona

3. Olympiakos

4. Sporting Lisboa



GRUPO E

1. Spartak Moscú

2. Sevilla

3. Liverpool

4. Maribor



GRUPO F

1. Shakthar Donets

2. Manchester City

3. Nápoli

4. Feyenoord



GRUPO G

1. Mónaco

2. Porto

3. Besiktas

4. Leipzig



GRUPO H

1. Real Madrid

2. Borussia Dortmund

3. Tottenham

4. APOEL

ASÍ QUEDARON LOS BOMBOS

BOMBO 1

Real Madrid

Bayern

Chelsea

Juventus

Benfica

Monaco

Spartak Moscú

Shakhtar

BOMBO 2

Barcelona

Atlético d Madrid

PSG

Borussia Dortmund

Sevilla

Manchester City

Porto

Manchester United

BOMBO 3

Napoli

Tottenham

Basel

Olympiakos

Anderlecht

Roma

Besiktas

Liverpool

BOMBO 4

Celtic

Feyenoord

Maribor

Leipzig

Qarabag

CSKA Moscú

Sporting Portugal

APOEL