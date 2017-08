El video viral de Diego Costa con fajos de dinero que ha sido objeto de memes

El exjugador del Chelsea, Diego Costa, acaparó la atención de los medios de comunicación, pero esta vez no por el tema futbolístico, sino por un video suyo que se volvió viral en internet.

Diego se grabó un videclip en su coche junto a su agente, Jotinha, en donde denota un par de fajos de dinero entre ambos. Objeto desató una ola de imitadores.

TE PUEDE INTERESAR: ¿SABES CÓMO JUEGA DEMBÉLÉ?

Más tarde, el propio jugador aclaró que en ningún momento quiso exhibir su billete, puesto que está consciente de sus raíces.

ADEMÁS PUEDES VER: EL SALUDO ENTRE MESSI Y CR7

"No necesito tirar el dinero, nunca derroché, no voy a derrochar nada. Sé de donde vine, sé que por más que tenga, no puede querer ser más que nadie por el sufrimiento del prójimo”, expresó Diego Costa.