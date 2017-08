Cassano: ''Dybala no tiene nivel para jugar en el Barca o Madrid''

El delantero italiano, Antonio Cassano, brindó declaraciones para la Gazetta dello Sport repasando la actualidad de los fichajes y asegurando que el argentino Paulo Dybala no tiene capacidad para llegar a los grandes de España.

REPASÁ LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ITALIANA

El ex del Real Madrid no se anduvo por las ramas y lanzó una dura crítica a 'La Joya': ''Es buen jugador, pero no tiene nivel para jugar con el Barcleona o Real Madrid'', aseguró al ser cuestionado por una de las figuras de la Serie A.

Asimismo, Cassano se refirió al fichaje más caro de la historia: ''Neymar vale el dinero que pagó el París Saint Germain. Si Andrea Belotti (delantero del Torino) vale 100 millones de euros entonces Luis Suárez tiene que costar 500 millones'', comentó.

Cassano, de 35 años, todavía no anuncia su retiro de los terrenos de juego aunque actualmente se encuentra sin equipo.

Su último club fue la Sampdoria, pero también ha militado para el Parma, Inter de Milan, Milan, Roma, Bari y Real Madrid.