Dembélé sobre su fichaje con el Barca: ''Yo no valgo tanto''

El jugador francés Théo Chendri, que militó junto a Dembélé en las categorías inferiores de la Selección de Francia, reveló las últimas conversaciones que ha mantenido con su compatriota a Rac 1.

REPASÁ LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPAÑOLA

Chendri manifestó las pláticas con Dembélé tras su fichaje con el Barcelona y dijo que el ex del Dortmund le confesó que: ''Yo no valgo tanto''.

''Él me dijo: 'Lo que se está preparando es una barbaridad. Yo no gestiono todo esto y toda esta cantidad de dinero... Yo no me doy cuenta. Para mí, no valgo tanto'', comentó el amigo del ahora refuerzo azulgrana en declaraciones que publica Mundo Deportivo.

Asimismo Chendri explica que el juego del francés es similar al de Neymar: ''Cuando eramos más pequeños se parecía muchísimo a Neymar. Cuando yo lo vi jugar por primera vez era clavado a Neymar. Es verdad que su juego ahora ha evolucionado y ha cambiado mucho, es más eficaz''.

''Ahora tampoco hay que esperar que sea Neymar porque Ousmane es Ousmane y no tiene que ser ninguna otra persona'', aclaró.

Por último explicó que Dembélé ha mejorado en su juego: ''Ha mejorado delante de la portería. Antes Ousmane era de regatear a todo el mundo y como que le faltaba ese último pase, el último gol, la eficacidad que podía hacer al equipo ganar el partido''.

''Yo le he visto hacer cosas en los entrenos que nunca vi en otro jugador. Solo lo he visto en Messi y en Neymar'', cerró.