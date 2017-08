Zidane: ''Benzema no ha marcado y no pasa nada''

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que "el público hace lo que quiere" después de ver como ante el Valencia silbaban al francés Karim Benzema.

"El público aquí hace lo que quiere. Creo que lo importante para nosotros es que Karim tenga ocasiones, hoy no ha marcado y no pasa nada'', comentó tras la falta de puntería del francés.



''Hay que mantener la sonrisa porque así es el fútbol, a veces no quiere entrar. No creo que tengamos que pensar ni opinar de lo que hace el público que nos ha apoyado hoy. Lo de Karim no pasa nada, lo importante es tener ocasiones y a veces se fallan", dijo.



Asimismo se refirió sobre el nivel de Bale: "Es un jugador importante de la plantilla y nada más. Vamos a seguir trabajando y contando con él como los demás", añadió.



Por encima de los elogios a Asensio, Zidane prefirió destacar el esfuerzo de todos sus jugadores. "Estoy contento con su actuación, no me sorprende lo que hace. Al final el equipo es como siempre. Ha marcado dos goles y estoy contento por él'', cerró.