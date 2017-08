Neymar a Coutinho: ''No te vayas al Barcelona''

El Barcelona se ha ganado un nuevo enemigo y ese es Neymar Jr. En declaraciones recogidas por el diario español Marca, el ahora jugador del PSG le habría recomendado a Coutinho que no fichara con los azulgranas.

OFERTÓN DEL BARCA PARA FICHAR DE UNA VEZ A COUTINHO

Según publicó esta fuente, Neymar aconsejó a su compatriota de no fichar con el Barca y que no se arrepentirá de la decisión que está tomando el Liverpool en no venderlo al equipo catalán.

Esta versión ha surgido luego de que ambos futbolistas se encuentren concentrados con la Selección de Brasil para los encuentros eliminatorios.

Ahora mismo, Coutinho es el principal objetivo del Barcelona y la directiva estaría dispuesta a ofrecer una última oferta que ronda los 150 millones de euros.

Cabe recordar que la salida de Neymar del Barcelona generó polémica cuando reveló una de las razones de su marcha.

Es por eso que el parisino estaría cuidando de su compañero de selección para que no experimente lo que vivió dentro de la entidad azulgrana.