¡Arturo Vidal vuelve a estar involucrado en un escándalo!

El volante chileno Arturo Vidal quedó envuelto en un nuevo escándalo tras concurrir la noche del lunes en un casino en medio de los entrenamientos para el duelo de este jueves frente a Paraguay por las eliminatorias mundialistas.

VIDAL: EL 'COMETIERRA' QUE REINA EN LA SELECCIÓN DE CHILE

Vidal reconoció haber estado en el casino Monticello junto a sus amigos, pero negó haber participado de la fiesta que ellos organizaron después en las habitaciones del hotel y que motivó que fueran desalojados por la Policía.

"Sí estuve en el casino, cenamos, estuve un rato y luego me fui a mi casa. En la mañana supe lo que había pasado con la Policía. No puedo estar parando lo que hacen mis amigos", declaró en rueda de prensa.

Inicialmente, la Policía confirmó que el deportista habría estado involucrado en el incidente ocurrido en habitaciones del hotel que se encuentra en el centro de entretenciones, pero después matizó su versión.

IMPACTANTES DECLARACIONES DE VIDAL A CRISTIANO RONALDO

"Esa era información que yo tenía hasta ese momento. Ahora ya no se sabe si estuvo ahí porque los carabineros no lo viieron", manifestó Juan Baeza, prefecto de la Policía de la provincia de Cachapoal, donde se encuentra el casino.

Los amigos de Vidal habrían provocado desórdenes y ruidos molestos por lo que la administración del hotel llamó a la Policía que acudió y pidió a los involucrados retirarse del lugar.

"Me molesta que me metan en algo tan complicado. Sí fui al casino, pero luego me fui como profesional que soy", se defendió Vidal.

El coronel Baeza confirmó que "no hubo ningún tipo de delitos ni tampoco detenidos".