Unai Emery a Nasser: "Si quieres seguir conmigo, tienes que escucharme"

El técnico del París Saint-Germain, Unai Emery, aceptó que tuvo que ver en el cambio de director deportivo del equipo francés, de Enrique Antero por Patrick Kluivert.

Emery habló para la revista 'So Foot' y aseguró que llegó al PSG con 'una actitud pasiva, pero eso ha acabado'.



El estratega español reveló que el cambio de director deportivo del PSG surgió luego de una plática que tuvo con Nasser Al-Kheleïfi: "Le dije al presidente: 'si quieres seguir conmigo, tienes que escucharme y cambiar algunas cosas con el director deportivo'. El presidente decidió entonces reemplazar a Kluivert por Antero. Ahora estamos en la misma sintonía".



Pero Emery en un mensaje en redes sociales expresó que su intención no era cambiar a Kluivert, si no algunas cosas.