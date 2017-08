Jornada de infarto en Conmebol, Argentina se puede alejar de Rusia 2018

Este jueves 31 de agosto se disputará una importante fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018.

Las diferentes selecciones tienen algunas opciones para intentar llegar a la cita máxima del balón. Los partidos son: Venezuela vs Colombia; Chile vs Paraguay; Uruguay vs Argentina; Brasil vs Ecuador; Perú vs Bolivia.

La ‘Canarinha’ aseguró su lugar en el próximo mundial con la cosecha de 33 unidades, cuando hay 12 puntos aún en juego. El equipo que dirige el estratega Tite recibe a Ecuador que aún pelea por un puesto directo al Mundial.

Colombia, que es segunda de la tabla, depende de sí para estar nuevamente en un mundial, suma 24 y solo es superado por Brasil en la tabla. En esta fecha 15 y 16 de las Eliminatorias CONMEBOL medirá a Venezuela que tiene apenas seis puntos en San Cristóbal y el 5 de septiembre recibirá al pentacampeón del mundo en Barranquilla.

Uruguay es tercera y tiene 23 unidades, necesita de victorias para ratificar su lugar cuando enfrente primeramente a Argentina este jueves en Montevideo.

Chile posee misma cantidad de puntos que los charrúas (23), sin embargo, por diferencia de gol se ubica cuarto – último lugar directo para el mundial-. En esta trascendental fecha recibe a Paraguay que es octava con 18 puntos y pelea por el repechaje o pase directo.

El último puesto o en este caso, el de repechaje es de Argentina que intentará trepar a puestos de vanguardia y tener un lugar directo al mundial. En la actual tabla, los dirigidos por Jorge Sampaoli cuentan con 22 puntos.

HORARIOS DE LOS PARTIDOS EN CONMEBOL

Venezuela vs Colombia - 3:00 PM

Chile vs Paraguay - 4:30 PM

Uruguay vs Argentina - 5:00 PM

Brasil vs Ecuador - 6:45 PM

Perú vs Bolivia - 8:15 PM