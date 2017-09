EN VIVO: ¡Último día del cierre de fichajes en España!

BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL ÚLTIMO DÍA DE FICHAJES EN ESPAÑA

CEDIDO - El jugador ecuatoriano Jefferson Montero es nuevo jugador del Getafe. El atacante regresa a la Liga Española luego de su paso por el Villarreal, Levante y Betis. Llega en calidad de cedido por el Swansea de la Premier.

Jefferson Montero se convierte en el nuevo refuerzo del Getafe.

¡DUDAS! Según publica el diaro español Marca, el Barcelona estaría ofreciendo a Munir a varios clubes entres los cuales el más sonado es el Alavés. El jugador militó la temporada pasada con el Málaga, pero su ficha pertenece al Barca.

Munir podría jugar cedido con el Alavés.

¡SE VA! El delantero brasileño Vinicius Araujo rescinde su contrato con Valencia y todo apunta a que será nuevo jugador del Zaragaoza. El jugador se desvincula del equipo 'Che' en este temporada.



Vinicius Araujo decidió abandonar el Valencia.

¡DUDAS! Otro de los dolores de cabeza para Valverde es André Gomes. El portugués tuvo ofertas de la Juventus, pero nunca llegaron a un acuerdo con el Barca. Equipos de la Premier como West Ham y Tottenham también estaban interesados por el jugador, pero nunca se efectuaron ofertas. El luso seguirá vistiendo de azulgrana.



Andre Gomes seguirá jugando para el Barcelona.

¿FUTURO? El jugador turco del Barcelona, Arda Turan, no cuenta para el entrenador Ernesto Valverde. Con el cierre de fichajes en las grandes ligas de Europa, ya no hay opciones y el mediocampista no se movería del Camp Nou.

Turan no cuenta con minutos con el Barcelona de Valverde.

¡SIN FICHAJE! El diario catalán Sport asegura que el fichaje de Coutinho por el Barcelona está descartado. Los azulgranas habrían tomado la decisión de no insistir por el jugador debido a que el Liverpool no quiere vender. La misma fuente confirma que el Barca da por perdido totalmente el traspaso por el brasileño.

Coutinho es el fuerte candidato que tenía el Barcelona para esta temporada.

¡CERCA! El portal Marca informa que el presidente del Valencia se desplaza este viernes a París para negociar el fichaje de Goncalo Guedes. El portugués del PSG ha sido el principal obejtivo del equipo español.

Guedes estaría cerca de recalar a la Liga Española.

¿SE VA? El diario portugués A Bola confirmó que el Benfica intentará incorporar al defensor del Valencia, Ezequiel Garay, en las últimas horas. En Portugal el mercado de fichajes termina hasta el 22 de septiembre.

Garay podría ser nuevo jugador del Benfica.

FICHADO - El delantero español Lucas Pérez deja el Arsenal para reforzar la plantilla del Deportivo la Crouña. El jugador ya pasó el reconocimiento médico y comentó que ''no tenía otro deseo que venir al Dépor''.

Lucas Pérez en su presentación como nuevo jugador del Dépor.

¿BOMBA? El Barcelona estaría planteándose la idea de fichar a Ozil ante la negatividad del Liverpool por Coutinho. El Arsenal tendría tasado al alemán en 60 millones de euros.

Medios de España aseguran que el Barca preguntó por la situación de Ozil en el Arsenal.

FICHADO - Sergi Darder regresa al Espanyol de Barcelona. El mediocampista llega procedente del Marsella y será presentado este mismo viernes.

El Espanyol le dio la bienvenida a Darder en sus páginas oficiales.

CEDIDO - Boja Krkic pasa el reconocimiento médico con el Alavés. El delantero español llega cedido por una temporada.