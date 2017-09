¡Vidal explota en redes luego de la derrota ante Paraguay!

El centrocampista de la selección de Chile y del Bayern Múnich, Arturo Vidal, publicó en su cuenta de Twitter "no se preocupen, cada vez me falta menos para irme", tras la derrota por 0-3 ante Paraguay por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

LOS GOLES CON QUE PARAGUAY VENCIÓ A CHILE



Luego del encuentro disputado en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, en el que la selección austral cayó por goleada, Vidal explotó en redes sociales.

"Ahora deben estar felices los mala leche qué hay en este país, pero no se preocupen, cada vez me falta menos para irme", escribió el futbolista.



Vidal tuvo una difícil semana luego de ser acusado de indisciplina antes del partido ante los paraguayos, en un escándalo que se presentó en un casino de Santiago de Chile del que dijo no haber participado.



Y remató sus avatares al anotar en puerta propia el gol que abrió la cuenta el jueves para Paraguay.



La roja visitará en la decimosexta fecha de la eliminatoria a Bolivia en La Paz el martes 5 de septiembre