Xavi Hernández: ''Barcelona podría haber fichado mejor''

El ex jugador del Barcelona, Xavi Hernández, repasó la actualidad del equipo catalán y se rifirió a los refuerzos que llegaron al cierre de fichajes en Europa.

Compara el Barcelona de Guardiola con el de ahora

He formado parte de una época tan bestia que ahora parece que no es lo mismo. Juega muy bien al fútbol, pero podría haber fichado mejor. Se ha dormido porque hace cinco o seis años tenía a los mejores futbolistas del mundo para el sistema del Barça.

No hay sufieciente jugadores para el sistema

Para ese sistema tiene cinco o seis jugadores: Iniesta, Alba, Messi, Piqué, Luis Suárez, Busquets. Pero es que el Barça debe tener a once para ese sistema. Antes no veías a ninguno por ahí y decías: 'Este le vendría muy bien al Barça', porque ya estaban ahí. Ha fichado jugadores que no encajan en ese sistema.

Sobre la cantera (Barcelona B)

Hay que potenciarla. En caso de duda, busca lo que tienes en casa. En la mejor época del Barça, se ha nutrido al menos en el 60% de canteranos. Thiago se marchó con todo su derecho porque no le daban oportunidades, pero todos deben tener paciencia, es el club más difícil del mundo.

¿Es el club más difícil del mundo?

Es el club más difícil del mundo porque se exige ganar y jugar bien. El Madrid gana 3-2 remontando un partido desastroso, pero es el mejor y se habla de la épica, del espíritu Juanito... Ganamos en el minuto 90 y analizamos toda la semana por qué no la posesión, por qué nos han hecho tres ocasiones, que si no hemos atacado los laterales, por qué la superioridad. En el Madrid no hay porqués, se gana y no hay debates.

Paulinho, fichaje del Barcelona

Jugué contra él en la Copa Confederaciones y a mí y a Iniesta nos hizo un marcaje individual buenísimo. Es muy poderoso.

Messi

Es un master en lo colectivo e individual